Công an ra cảnh báo tới toàn người dân khi làm hộ chiếu

Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát cảnh báo tới người dân về khả năng lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ làm hộ chiếu qua mạng.

Theo đó, kể từ ngày 01/6/2022, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có thể chủ động nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị có kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy tính bảng… mà không cần trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, lợi dụng sự thuận lợi này, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đối tượng quảng cáo dịch vụ “làm hộ chiếu online”, nhận hỗ trợ thực hiện thủ tục với cam kết nhanh chóng, đơn giản. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm trục lợi với chi phí cao hơn nhiều lần so với mức lệ phí theo quy định, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thu thập, chiếm đoạt và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân.

Theo đó, các đối tượng thường yêu cầu cung cấp hình ảnh thẻ căn cước, ảnh chân dung, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử cá nhân, thậm chí cả mật khẩu, mã xác thực OTP và thông tin tài khoản định danh điện tử. Việc cung cấp các dữ liệu này đồng nghĩa với việc người dân tự trao quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình cho người khác, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng dưới danh nghĩa của chính chủ thể thông tin.

Thực tế cho thấy, thông tin cá nhân bị lộ lọt có thể bị lợi dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch vay tiền trực tuyến, chiếm quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản tài chính. Từ đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng những tài khoản này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người thân, bạn bè và nhiều cá nhân khác.

Trước tình hình trên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo:

(1) Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. Người dân nên tự thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đảm bảo an toàn, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP của tài khoản định danh điện tử cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ ràng nào trên mạng xã hội.

(2) Bên cạnh đó, cần thận trọng với các đối tượng “cò” chào mời dịch vụ làm hộ chiếu với chi phí cao xung quanh khu vực bên ngoài trụ sở cơ quan. Những việc này không chỉ tiềm ẩn rủi ro mất tiền mà còn có thể dẫn đến sai sót hồ sơ, phát sinh thủ tục bổ sung và đặc biệt là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

(3) Trong trường hợp chưa nắm rõ quy trình thực hiện, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn cụ thể, chính xác và kịp thời.

Việc nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân là yếu tố then chốt giúp mỗi người dân phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.