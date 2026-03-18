Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người vừa làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

18-03-2026 - 09:03 AM | Xã hội

Người dân khi nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính cần cảnh giác trước những dấu hiệu dưới đây để tránh bị lừa đảo.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho cảnh báo, thời gian gần đây, một số đối tượng xấu đã lợi dụng nhu cầu nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần lưu ý:

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nhận hộ chiếu qua bưu chính.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn, cần xác minh thông tin với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc bưu điện chính thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để xác minh, được hỗ trợ kịp thời.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

