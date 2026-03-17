Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết

Từ ngày 15/3/2026, Nghị định 58/2026 chính thức có hiệu lực, sửa đổi và bổ sung một số nội dung liên quan đến quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu, sử dụng pháo cũng như các quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước . Một số điểm mới đáng chú ý tập trung vào việc quản lý dữ liệu dân cư và thủ tục cấp thẻ căn cước.

Mở rộng việc xác lập số định danh cá nhân

Nghị định mới bổ sung quy định về xác lập số định danh cá nhân ngay từ khi đăng ký khai sinh. Trường hợp trẻ em sinh ở nước ngoài nhưng sau đó được ghi vào sổ hộ tịch tại Việt Nam, số định danh cá nhân vẫn được cấp và quản lý theo quy định.

Việc này nhằm bảo đảm mỗi công dân đều có một mã định danh thống nhất trong hệ thống dữ liệu quốc gia, tạo thuận lợi cho các thủ tục hành chính và giao dịch sau này.

Thông tin CMND cũ được tích hợp trong thẻ căn cước và VNeID

Thủ tục cấp, cấp đổi căn cước thực hiện trực tuyến

Theo quy định mới, công dân khi có nhu cầu cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước có thể thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.

Sau khi truy cập hệ thống, người dân lựa chọn loại thủ tục cần thực hiện và kiểm tra các thông tin cá nhân đang được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu dữ liệu hiển thị đầy đủ và chính xác, công dân có thể đăng ký thời gian và địa điểm đến cơ quan quản lý căn cước để hoàn tất thủ tục.

Hệ thống sẽ tự động tiếp nhận và chuyển hồ sơ điện tử đến cơ quan công an nơi người dân đăng ký để xử lý theo quy định.

Sau khi đăng ký trực tuyến, công dân cần đến cơ quan quản lý căn cước đúng thời gian và địa điểm đã chọn để thực hiện các bước cần thiết như thu nhận thông tin sinh trắc học và hoàn tất hồ sơ.

Việc đặt lịch trước trên hệ thống được kỳ vọng giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm làm căn cước.

Trường hợp mất hoặc hư hỏng thẻ được đăng ký cấp lại trực tuyến

Người đại diện có thể làm thủ tục cho trẻ dưới 6 tuổi

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp được phép thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước thay cho trẻ.

Người đại diện cần truy cập hệ thống, lựa chọn thủ tục phù hợp và kiểm tra thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu dân cư. Nếu dữ liệu chính xác, hồ sơ sẽ được xác nhận và chuyển đến cơ quan công an để giải quyết.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa quy trình làm căn cước, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và giảm thủ tục giấy tờ cho người dân.