Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi

Ngày 14/3 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, Nguyễn Thành Luân là nhân viên Công ty TNHH Full House Tâm Việt, có địa chỉ tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này có một số lô đất tại thôn Phượng Lâm, xã Tân Hà Lâm Hà cần chuyển nhượng; Luân là người đứng tên thực hiện thủ tục tách thửa và môi giới sang nhượng các thửa đất trên.

Sau đó Luân liên hệ với bà Vũ Thị B. (43 tuổi) thường trú tại TP HCM để ký hợp đồng đặt cọc sang nhượng một lô đất trị giá 768 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, bà B. đã nhiều lần chuyển tiền cho Luân với tổng số tiền 497 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không chuyển lại cho công ty để thực hiện thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hậu quả, lô đất mà bà B. dự định mua đã được Công ty TNHH Full House Tâm Việt chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi của mình, Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.