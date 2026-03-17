Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi

17-03-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Trong gần 2 năm, nhân viên môi giới đã làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của người mua đất.

Ngày 14/3 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, Nguyễn Thành Luân là nhân viên Công ty TNHH Full House Tâm Việt, có địa chỉ tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này có một số lô đất tại thôn Phượng Lâm, xã Tân Hà Lâm Hà cần chuyển nhượng; Luân là người đứng tên thực hiện thủ tục tách thửa và môi giới sang nhượng các thửa đất trên.

Sau đó Luân liên hệ với bà Vũ Thị B. (43 tuổi) thường trú tại TP HCM để ký hợp đồng đặt cọc sang nhượng một lô đất trị giá 768 triệu đồng. 

Trong quá trình giao dịch, bà B. đã nhiều lần chuyển tiền cho Luân với tổng số tiền 497 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không chuyển lại cho công ty để thực hiện thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Hậu quả, lô đất mà bà B. dự định mua đã được Công ty TNHH Full House Tâm Việt chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi của mình, Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi- Ảnh 2.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phẫn nộ cảnh chồng vũ phu lao vào đấm, đạp vợ dã man lúc 2h50 sáng, hành động của cô gái chứng kiến gây chú ý

Phẫn nộ cảnh chồng vũ phu lao vào đấm, đạp vợ dã man lúc 2h50 sáng, hành động của cô gái chứng kiến gây chú ý Nổi bật

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân Nổi bật

Thông báo nóng tới tất cả bị hại của Giám đốc Lê Thế Quang vừa bị bắt tạm giam

Thông báo nóng tới tất cả bị hại của Giám đốc Lê Thế Quang vừa bị bắt tạm giam

22:06 , 16/03/2026
Từ clip người dân đăng tải, Công an Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

Từ clip người dân đăng tải, Công an Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

21:39 , 16/03/2026
120 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

120 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:59 , 16/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy

20:49 , 16/03/2026

