Phẫn nộ cảnh chồng vũ phu lao vào đấm, đạp vợ dã man lúc 2h50 sáng, hành động của cô gái chứng kiến gây chú ý

16-03-2026 - 15:22 PM | Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đang đóng hàng lúc 2h50 rạng sáng thì bất ngờ bị chồng lao ra đánh, đạp tới tấp, buộc một cô gái chứng kiến phải lao vào che chắn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị hành hung dã man, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 2h50 rạng sáng ngày 16/3.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, vào thời điểm trên, người phụ nữ đang ngồi trên ghế để đóng gói đơn hàng thì một người đàn ông, được cho là chồng, từ trong nhà bất ngờ bước ra với thái độ hùng hổ. Ngay sau đó, người đàn ông này lao tới, liên tiếp đánh vào người phụ nữ.

Dù nạn nhân gần như không kịp phản ứng, người đàn ông vẫn tiếp tục tấn công. Một cô gái có mặt tại hiện trường đã vội vàng chạy tới can ngăn, cố gắng kéo người đàn ông ra. Tuy nhiên, người này vẫn không dừng lại mà còn dùng chân đạp mạnh vào người vợ, thậm chí vơ các đồ vật xung quanh ném về phía nạn nhân.

Trước tình huống nguy hiểm, cô gái chứng kiến sự việc đã phải nhảy lên che chắn cho người phụ nữ đang bị đánh. Chỉ đến khi đó, người đàn ông mới dừng lại rồi quay vào trong nhà.

Hiện chưa rõ sự việc xảy ra tại địa phương nào. Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông. Không ít ý kiến cho rằng cần sớm xác minh, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm để bảo vệ nạn nhân cũng như ngăn chặn những hành vi bạo lực gia đình tương tự.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

