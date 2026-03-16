Lái xe từ từ, lao lên vỉa hè tông người bán hàng rong rồi tăng ga bỏ chạy: Danh tính tài xế

Ngày hôm qua (15/3), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một ô tô đang từ từ lăn bánh trên đường thì bất ngờ tông trúng người phụ nữ bán hàng rong. Thay vì dừng lại theo dõi tình trạng của nạn nhân, tài xế lại tăng ga bỏ chạy khiến dư luận vô cùng bức xúc.

VTC News thông tin sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 15/3. Thời điểm đó, xe ôtô KIA Seltos màu đỏ đang đi chậm trên đường Hồ Sen (phường Lê Chân, TP Hải Phòng), rồi lao lên vỉa hè, tông trúng người phụ nữ bán hàng rong đang đứng thu dọn đồ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.





Hôm nay (16/3), thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Công an Hải Phòng cho biết chiếc xe gây tai nạn có biển số 15K-279xx, lái xe được xác định tên Tr., sinh năm 1978, ở đội 5 Cao Nhân, phường Lê Ích Mộc (khu vực huyện Thủy Nguyên trước đây), TP Hải Phòng. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng xử lý theo quy định.

Liên quan tới tình hình sức khỏe của người phụ nữ bán hàng rong, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, cháu của nạn nhân Hoàng Nam T. (sinh năm 1966, ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đã có những chia sẻ cụ thể trên Tuổi Trẻ Online. Chị Huyền cho hay bà T. bị dập lá lách, gãy chân trái, dập thận trái, đứt ruột non và nhiều vết thương khác. Bà T. không có con cái, hiện ở cùng với em gái (thần kinh không ổn định), cuộc sống rất khó khăn. Bà ngày đêm bán hàng rong lấy tiền nuôi mình và em gái.

Gia đình chị Huyền đã rất sốc khi nhận được thông tin. "Đáng ra khi xảy ra vụ việc, lái xe cần xem nạn nhân có sao không, nếu bị thương nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đằng này, nạn nhân bị nặng nhưng lái xe không xuống mà lùi lại, tăng ga bỏ chạy, rất đáng trách. Gia đình mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi của lái xe và xử lý theo quy định pháp luật", chị Huyền bày tỏ trên Tuổi Trẻ Online.



