Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Tối 15/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ giết người tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xảy ra ngày 15/3.

Theo đó, khoảng 15h10’ ngày 15/3/2026, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1991 ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đối tượng Ngô Duy Thăng (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) dùng súng bắn và dao đâm vào người chị Nguyễn T. L. (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên (là vợ của Thăng và là em gái của Bắc) làm chị L. tử vong tại chỗ.

Sau đó Thăng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 30K-136.61 để đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải).

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh Ngọc, sau đó dùng xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Cú đâm khiến anh Ngọc bị thương, dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến 18h40’ cùng ngày, phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

"Qua xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình ái", báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.