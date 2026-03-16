VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

16-03-2026 - 08:06 AM | Xã hội

Đang tập thể dục trong phòng, người phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông bịt mặt, cầm vật giống dao xông vào khống chế cướp dây chuyền.

Ngày 15-3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra tại phòng tập thể dục. Video clip dài 16 giây thể hiện vụ việc xảy ra khoảng hơn 5 giờ ngày 15-3, thời điểm 3 người phụ nữ đang ở phòng tập thể dục.

Video clip người đàn ông cầm vật giống dao xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Nguồn: D.Châu

Lúc này, bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, mang khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao bước vào áp sát khống chế cướp sợi dây chuyền của 1 người phụ nữ.

Nạn nhân nhanh tay giữ lại sợi dây chuyền, giằng co quyết liệt với tên cướp.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác đến ứng cứu, hô hoán. Tên cướp dùng dao đe dọa nhưng không lấy được dây chuyền nên bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Diễn Thọ, thuộc huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

VIDEO: Người đàn ông bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông bịt mặt, xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Ảnh: D. Châu

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.


Theo Đức Ngọc

Người lao động

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết Nổi bật

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026 Nổi bật

Khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương và 8 đối tượng trong đường dây 6.000 tỷ đồng

Khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương và 8 đối tượng trong đường dây 6.000 tỷ đồng

07:45 , 16/03/2026
Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

07:28 , 16/03/2026
Mua hết những tờ vé số cuối cùng giúp người bán dạo, nam tài xế 39 tuổi trúng độc đắc: Hé lộ tiền thưởng

Mua hết những tờ vé số cuối cùng giúp người bán dạo, nam tài xế 39 tuổi trúng độc đắc: Hé lộ tiền thưởng

07:09 , 16/03/2026
Một mô hình giao thông mới vừa xuất hiện ở TP.HCM, người dân hào hứng trải nghiệm trong ngày đầu ra mắt

Một mô hình giao thông mới vừa xuất hiện ở TP.HCM, người dân hào hứng trải nghiệm trong ngày đầu ra mắt

06:52 , 16/03/2026

