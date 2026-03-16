VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

Ngày 15-3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra tại phòng tập thể dục. Video clip dài 16 giây thể hiện vụ việc xảy ra khoảng hơn 5 giờ ngày 15-3, thời điểm 3 người phụ nữ đang ở phòng tập thể dục.

Video clip người đàn ông cầm vật giống dao xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Nguồn: D.Châu

Lúc này, bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, mang khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao bước vào áp sát khống chế cướp sợi dây chuyền của 1 người phụ nữ.

Nạn nhân nhanh tay giữ lại sợi dây chuyền, giằng co quyết liệt với tên cướp.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác đến ứng cứu, hô hoán. Tên cướp dùng dao đe dọa nhưng không lấy được dây chuyền nên bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Diễn Thọ, thuộc huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh người đàn ông bịt mặt, xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Ảnh: D. Châu

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.



