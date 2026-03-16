Mua hết những tờ vé số cuối cùng giúp người bán dạo, nam tài xế 39 tuổi trúng độc đắc: Hé lộ tiền thưởng

Một nam tài xế 39 tuổi mới đây đã đổi đời nhờ trúng số độc đắc, nhận khoản tiền thưởng lớn. Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho người đàn ông này.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số cho biết, tấm vé số mang lại mang mắn cho nam tài xế mang dãy số 189468 của đài Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10/3.

Theo chủ đại lý, vào ngày định mệnh, nam tài xế đi lấy hàng và giao hàng cho khách lúc 15 giờ. Thấy có người bán vé số dạo đến mời, anh này đã mua hết 6 vé còn lại. Đến khi dò kết quả, nam tài xế bất ngờ, mừng rỡ khi có 2 tờ trúng độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. Tổng giải thưởng mà người đàn ông nhận được là 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

2 tấm vé số trúng độc đắc 4 tỷ đồng của nam tài xế.

Nam tài xế sau đó đã đến tận đại lý để đổi thưởng và nhận toàn bộ số tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nam nhân viên quán nhậu ở Tây Ninh đã trúng số độc đắc 18 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Thông tin trên Tri thức - Znews cho hay, người đàn ông may mắn tên Phát đã mua nhiều tờ vé số vào ngày 10/3 rồi chia vài vé cho một số người làm cùng ở quán. Chiều cùng ngày, cả nhóm kiểm tra kết quả thì phát hiện đã trúng số, trong đó, anh Phát trúng nhiều nhất với 9 tờ độc đắc, mỗi giải 2 tỷ đồng và 6 tờ an ủi, mỗi giải 50 triệu đồng. Sau khi trừ thuế, anh Phát nhận về số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Anh Phát (áo đen) tặng tiền cho các đồng nghiệp làm cùng.

“Lộc bất tận hưởng”, anh Phát sau đó đã tặng cho người bán vé số cho mình 100 triệu đồng. Đồng thời, 40 người đồng nghiệp làm cùng tại quán cũng được người đàn ông tặng số tiền từ 10 - 70 triệu đồng tuỳ vào độ thân thiết.

Sau khi trúng số, nam thanh niên cũng xin nghỉ làm tại quán nhậu để tìm hướng đi mới cho bản thân.