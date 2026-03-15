Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026
Bắt đầu từ năm 2025, quy định về việc cấp đổi giấy phép lái xe đã có những thay đổi vô cùng nghiêm ngặt, đòi hỏi người dân phải đặc biệt lưu ý thời hạn để tránh những rắc rối không đáng có.
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới, hệ thống giấy phép lái xe đã được mở rộng lên 15 hạng để quản lý chặt chẽ hơn. Điểm đáng chú ý nhất theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT là quy định xử lý khi người dân để bằng lái quá hạn. Khác với trước đây khi có khoảng thời gian ân hạn 3 tháng, kể từ ngày 1/1/2025, đối với các hạng bằng lái ô tô từ B đến DE, chỉ cần quá hạn dù chỉ một ngày, chủ sở hữu bắt buộc phải thi lại phần lý thuyết.
Trong trường hợp để quá hạn từ một năm trở lên, người điều khiển phương tiện sẽ phải thi lại toàn bộ cả lý thuyết lẫn thực hành. Riêng đối với các loại bằng lái xe máy và mô tô hạng A1, A và B1, do không có thời hạn sử dụng nên người dùng không cần đổi mới, trừ khi bị mất hoặc muốn chuyển từ bản giấy sang thẻ nhựa PET để dễ bảo quản.
Các bước thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến
Người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công cấp độ 4, truy cập vào trang web quản trị dịch vụ công https://dvc4.gplx.gov.vn.
Đăng nhập bằng Tài khoản và Mật khẩu đã đăng ký.
Sau khi nhấn “Nộp hồ sơ”, người dân đã đăng ký ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên công dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).
Lệ phí đổi giấy phép lái xe
Đổi qua dịch vụ công trực tuyến: 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC)
Thời gian nhận kết quả
- Người dân được nhận kết quả sau 05 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ;
- Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VneID (đối với người dân sử dụng định danh mức 2), và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục CSGT: gplx.csgt.bocongan.gov.vn sau 03 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ.
Trả kết quả
Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.
Đời sống và pháp luật