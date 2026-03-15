Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới, hệ thống giấy phép lái xe đã được mở rộng lên 15 hạng để quản lý chặt chẽ hơn. Điểm đáng chú ý nhất theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT là quy định xử lý khi người dân để bằng lái quá hạn. Khác với trước đây khi có khoảng thời gian ân hạn 3 tháng, kể từ ngày 1/1/2025, đối với các hạng bằng lái ô tô từ B đến DE, chỉ cần quá hạn dù chỉ một ngày, chủ sở hữu bắt buộc phải thi lại phần lý thuyết.

Trong trường hợp để quá hạn từ một năm trở lên, người điều khiển phương tiện sẽ phải thi lại toàn bộ cả lý thuyết lẫn thực hành. Riêng đối với các loại bằng lái xe máy và mô tô hạng A1, A và B1, do không có thời hạn sử dụng nên người dùng không cần đổi mới, trừ khi bị mất hoặc muốn chuyển từ bản giấy sang thẻ nhựa PET để dễ bảo quản.

Các bước thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công cấp độ 4, truy cập vào trang web quản trị dịch vụ công https://dvc4.gplx.gov.vn.

Đăng nhập bằng Tài khoản và Mật khẩu đã đăng ký.

Bước 1: Người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công cấp độ 4, truy cập vào trang web quản trị dịch vụ công https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Đăng nhập bằng Tài khoản và Mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2: Người dân lựa chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe”

Bước 3: Lựa chọn Cơ quan tiếp nhận, lý do đổi Giấy phép lái xe

Bước 4: Tra cứu thông tin Giấy phép lái xe đã cấp bằng số giấy phép lái xe.

Bước 5: Kiểm tra thông tin cá nhân và giấy phép lái xe

Bước 6: Nhập thông tin thay đổi (nếu có nhu cầu)

Bước 7: Tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước công dân, sau đó xem chi tiết sức khỏe

Bước 8: Xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung

Bước 9: Đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 10: Kiểm tra lại thông tin liên hệ

Bước 11: Cam kết thông tin và nhấn tiếp tục.

Bước 12: Lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.

Bước 13: Chọn “Nộp hồ sơ”, có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công.

Sau khi nhấn “Nộp hồ sơ”, người dân đã đăng ký ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên công dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).

Lệ phí đổi giấy phép lái xe

Đổi qua dịch vụ công trực tuyến: 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC)

Thời gian nhận kết quả

- Người dân được nhận kết quả sau 05 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ;

- Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VneID (đối với người dân sử dụng định danh mức 2), và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục CSGT: gplx.csgt.bocongan.gov.vn sau 03 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ.

Trả kết quả

Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.