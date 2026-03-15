TPHCM ngập tràn không khí “Ngày hội non sông”

Sáng ngày 15-3, cử tri cả nước chính thức bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại TPHCM, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bảng led tuyên truyền bầu cử tại phường Vĩnh Hội.

Theo ghi nhận từ chiều tối 14-3 và những ngày trước đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền bầu cử... Bảng niêm yết danh sách cử tri hay những bảng led tuyên truyền thông tin bầu cử cũng phủ khắp mọi nẻo đường tạo nên không khí hân hoan, sống động khi thành phố hòa vào "Ngày hội non sông".

Xe loa tuyên truyền ở các phường cũng được tăng cường hoạt động nhằm đưa những thông tin về bầu cử nhanh chóng, kịp thời để người dân dễ dàng nắm bắt.

Triển lãm ảnh chào mừng ngày bầu cử 15-3 tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn).

Xe loa tuyên truyền bầu cử tại phường Tăng Nhơn Phú.

Tại các địa điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng. Thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, bàn ghế và các vật dụng cần thiết đã được sắp xếp ngay ngắn chờ đợi đến thời điểm phục vụ công tác bầu cử của cử tri ngay từ sáng sớm ngày 15.

Khu vực bỏ phiếu tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử.



Khu vực bỏ phiếu bầu cử tại trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận) đã hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho công tác bầu cử ngày 15-3.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã được hoàn tất chỉn chu.

Hòm phiếu, khu vực viết phiếu, bàn hướng dẫn cùng các bảng niêm yết thông tin được bố trí đầy đủ, đúng quy định.

Lực lượng cán bộ khu phố, tổ dân phố và các thành viên tổ bầu cử cũng khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng như kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri và hoàn thiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu.

Trước đó, sáng 14-3, lãnh đạo phường cũng đã thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, đồng thời rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu phường Tăng Nhơn Phú tổ chức diễn tập quy trình bầu cử.

Sau khi kiểm tra, các khu vực bỏ phiếu cũng đã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử, từ khâu đón tiếp cử tri, hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu cho đến xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm việc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho cử tri.

Trụ sở HĐND - UBND phường Vĩnh Hội được trang trí sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3.

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử trên toàn thành phố thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trên nhiều tuyến đường, nhiều người dừng lại ghi lại hình ảnh các cụm tuyên truyền bầu cử bằng điện thoại như một cách lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trước thềm bầu cử.

Thu Oanh (22 tuổi) chia sẻ khi thấy các hoạt động tuyên truyền bầu cử xuất hiện rộng rãi khắp nơi đó cũng là lúc báo hiệu một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang đến rất gần. "Đặc biệt, đây là kỳ bầu cử diễn ra sau đợt sáp nhập, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước" - cử tri này nói.