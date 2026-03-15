Tin vui: Duy nhất ngày 15/3, tất cả người dân TP HCM sẽ được hỗ trợ đưa đón, nếu có một việc xảy ra

Theo kế hoạch ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Ủy ban Bầu cử TP HCM ban hành, nếu xảy ra thiên tai, thời tiết bất lợi, Sở Xây dựng TP HCM sẽ phối hợp với lực lượng chức năng điều phối phương tiện, hỗ trợ đưa đón cử tri đi bỏ phiếu ngày 15/3.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP HCM sẽ chủ trì, điều phối chung các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho Nhân dân đi bầu cử.

Quân khu 7 sẽ sẵn sàng chi viện phường, xã, đặc khu sơ tán, di dời dân khi có thiên tai trên diện rộng trong thời gian bầu cử.

Ngoài ra, Công an TP HCM sẽ chỉ đạo, điều phối lực lượng công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu. Đồng thời, công an TP sẽ chủ trì hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt khi xảy ra thiên tai, để người dân đi bầu cử thuận lợi.

Theo kế hoạch trên, Sở Xây dựng sẽ tiến hành phối hợp với Công an điều phối phương tiện, hỗ trợ đưa đón cử tri đi bỏ phiếu trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra; đặc biệt ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ theo dõi thời tiết, thiên tai, kịp thời thông báo, cảnh báo về các tình huống thiên tai để chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử. Đồng thời, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt và kịp thời.

Ngoài ra, bgành điện đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dự phòng, đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho công tác bầu cử khi xảy ra thiên tai.

TP HCM lên kế hoạch cụ thể đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, TP HCM cũng lên kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo chăm sóc cho sức khỏe cho cử tri, người ứng cử, cán bộ, lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

Cụ thể, theo kế hoạch đề ra của TP HCM, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ sẵn sàng lực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để triển khai công tác sơ cấp cứu, cứu thương người dân bị nạn do thiên tai tại các khu vực bầu cử; đồng thời bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cán bộ, lực lượng phục vụ bầu cử...

Kế hoạch cũng đề ra các phương án cụ thể đảm bảo nguồn lực khi xảy ra sự cố, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt... trong suốt thời gian tổ chức bầu cử. Phát hiện, xử trí và cấp cứu các tình huống y tế phát sinh, để cuộc bầu cử an toàn và thông suốt.

Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực, cũng như sẵn sàng tiếp nhận đại biểu, nhân dân tham gia bầu cử nhập viện, nếu có vấn đề sức khỏe cần theo dõi và điều trị tại bệnh viện trong thời gian diễn ra bầu cử...

TP HCM miễn phí vé xe buýt, metro, yêu cầu không tổ chức làm thêm giờ trong ngày 15/3

Cũng trong ngày 15/3, TP HCM tiến hành miễn phí vé xe buýt, metro trên địa bàn thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu. Ngoài ra, TP HCM còn yêu cầu các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ. Yêu cầu này nhằm tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 15/3, thời gian bỏ phiếu từ 7h - 19h, có thể linh hoạt tùy địa phương.

Tại cuộc họp phiên thứ 8 của Ủy ban Bầu cử TP HCM ngày 11/3, đại diện Công an TP HCM cho biết, qua rà soát và cập nhật TP HCM đã ghi nhận số lượng cử tri trên địa bàn là gần 9,7 triệu cử tri, công tác in và bàn giao thẻ cử tri cho Ủy ban bầu cử cấp xã đã hoàn tất.