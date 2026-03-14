TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban Bầu cử TPHCM) vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ của ủy ban nhằm thực hiện công tác tổ chức bầu cử trong ngày 15 và ngày 16-3.

Ông Võ Văn Minh trực tiếp điều hành Bộ phận Thường trực

Cụ thể, Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử; bố trí Bộ phận Thường trực để trực, theo dõi, tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan công tác tổ chức bầu cử, phần mềm bầu cử, công tác kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ phận Thường trực làm việc tại Phòng họp số 5 của UBND TPHCM. Thời gian trực xuyên suốt, bắt đầu từ 7 giờ ngày 15-3 đến 19 giờ ngày 16-3.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố - phụ trách điều hành, theo dõi hoạt động Bộ phận Thường trực; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong, sau ngày bầu cử.

TPHCM sẵn sàng cho ngày hội non sông 15-3. Ảnh: PHAN ANH

Các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

Các ban bầu cử phối hợp với Bộ phận Thường trực trong việc theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử tại phường, xã, đặc khu; đôn đốc ủy ban bầu cử cấp xã nhập số liệu cử tri tham gia bầu cử trên phần mềm bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đảm bảo đúng các mốc thời gian báo cáo (9 giờ, 11 giờ 30, 15 giờ, 17 giờ và 22 giờ); gửi về Ủy ban Bầu cử TPHCM để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bảo đảm nhân sự

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia tổ giúp việc cho Bộ phận Thường trực để thực hiện theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri bầu cử trên địa bàn thành phố trong ngày 15-3.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ, văn bản thông tin của Ủy ban Bầu cử TP HCM; tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan về nội dung tổ chức bầu cử.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Long Trường ngày 14-3. Ảnh: PHAN ANH

Sở Khoa học và Công nghệ cử 4 nhân sự/ca trực, Trung tâm Chuyển đổi số cử 1 nhân sự/ca trực, Viettel TPHCM cử 1 nhân sự/ca trực để phối hợp với Sở Nội vụ, Công an thành phố theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Công an TPHCM phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số để xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công an TPHCM cử 3 nhân sự/ca trực để phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Bên cạnh đó, trực và tiếp nhận, giải quyết, tham mưu cho Bộ phận Thường trực xử lý ngay các tình huống phát sinh về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an ninh mạng trong ngày 15 và 16-3.