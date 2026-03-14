Người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm, cận cảnh màn giải cứu "nghẹt thở"

14-03-2026 - 19:33 PM | Xã hội

Người phụ nữ đã dừng đỗ xe đúng vào "điểm mù" phía sau xe tải. Khi xe tải lùi thì tai nạn không may đã xảy ra.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn của người phụ nữ dừng đỗ xe máy phía sau ô tô tải khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo diễn biến được ghi lại, vào khoảng 8h15 ngày 13/3, một người phụ nữ làm nghề giao hàng đã dừng đỗ xe trúng "điểm mù" phía sau ô tô tải. Khi ô tô tải bắt đầu lùi, tài xế đã không thể quan sát thấy người phũ nữ phía sau. Hậu quả là chiếc xe tải va chạm, cuốn cả người và phương tiện của người phụ nữ vào gầm xe.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã không ngừng hô hoán. May mắn, đúng lúc đó lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện, ra tín hiệu cảnh báo và kịp thời cứu người phụ nữ thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Từ tình huống nguy hiểm trong đoạn clip trên, cục CSGT đã ra lời cảnh báo: Tuyệt đối không dừng, đỗ xe hoặc đứng sau đuôi ô tô tải, xe khách lớn vì đây là vùng "điểm mù" mà tài xế không thể quan sát qua gương chiếu hậu.

Được biết, người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm là chị L.T.N. (SN 1993, trú tại khu Păng, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hiện là nhân viên giao hàng của Viettel Post. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị N. đang trao đổi điện thoại với khách và hoàn toàn không chú ý ô tô tải đang đậu phía trước và vô tình dừng đỗ ngay phía sau.

Chia sẻ trên tờ Sức Khoẻ Đời Sống (SKĐS), chị N. nhớ lại khi bị ô tô tải lùi trúng, xe máy văng vào người ngã xuống đường. Ô tô tải đã chèn qua xe máy và chuẩn bị chèn đến người. "Rất may, các anh CSGT kịp thời sử dụng còi xe cảnh báo và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc đó tôi bị choáng, không nghĩ được gì, chỉ biết nhờ mọi người hỗ trợ thu gom lại hàng hóa. Sai lầm này là lỗi của tôi, nhưng bác tài xế cũng đã hỗ trợ khắc phục, sửa chữa xe cho tôi", chị N. nói trên SKĐS.

Chị N. gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa và các anh CSGT trực tiếp hỗ trợ. Đại úy Phạm Văn Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận sự việc trên. Thời điểm đó, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang trên đường làm nhiệm vụ, cùng với người dân đã kịp thời phát hiện sự việc và hỗ trợ người gặp nạn.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Kết quả xổ số hôm nay, 14-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

17:23 , 14/03/2026
Người từng chuyển tiền vào tài khoản MB Bank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

17:04 , 14/03/2026
Tăng lương cơ sở: Không chỉ dừng ở câu hỏi tăng 8%, 10% hay 12%?

14:40 , 14/03/2026
Tin vui cho ai đã có hộ chiếu

14:30 , 14/03/2026

