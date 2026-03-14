Người từng chuyển tiền vào tài khoản MB Bank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

14-03-2026 - 17:04 PM | Xã hội

Công an TP.HCM thông báo tìm kiếm các tổ chức, cá nhân bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến tài khoản số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông mở tại MB Bank - CN Đồng Nai nhanh chóng liên hệ để làm việc.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 22/9/2017 tại Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Đồng Nai, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, công an thông báo các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản trên và bị chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Người liên hệ trực tiếp Điều tra viên Hoàng Việt Tiến – số điện thoại 0904.35.69.78 trước ngày 20/3/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Tăng lương cơ sở: Không chỉ dừng ở câu hỏi tăng 8%, 10% hay 12%?

Tin vui cho ai đã có hộ chiếu

Xe cũ nát không thể sử dụng được nữa, chủ phương tiện muốn bán thì phải làm thủ tục gì?

Sự thật bất ngờ căn nhà hình tam giác mỏng nhất Cần Thơ đang "gây sốt" mạng xã hội

