Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe cũ nát không thể sử dụng được nữa, chủ phương tiện muốn bán thì phải làm thủ tục gì?

14-03-2026 - 10:49 AM | Xã hội

Hiện nay, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe trong cả nước tiến hành sạch, chuẩn hoá dữ liệu đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, theo quy định của pháp luật thì chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình, do vậy:

Ngoài ra, trong trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

Nếu để "kẻ xấu" lợi dụng biển số của bạn chưa thu hồi để sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động, thì chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên tờ PL TPHCM, hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe; 2 bản số máy, số khung của xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
xe cũ nát

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào? Nổi bật

Sự thật bất ngờ căn nhà hình tam giác mỏng nhất Cần Thơ đang "gây sốt" mạng xã hội

Sự thật bất ngờ căn nhà hình tam giác mỏng nhất Cần Thơ đang "gây sốt" mạng xã hội

10:35 , 14/03/2026
Lừa bán vàng giá rẻ trên Facebook, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Lừa bán vàng giá rẻ trên Facebook, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

10:27 , 14/03/2026
Kiểm tra nơi ở, tạm giữ hình sự Ngô Linh Hồng Thủy

Kiểm tra nơi ở, tạm giữ hình sự Ngô Linh Hồng Thủy

09:52 , 14/03/2026
Chân dung các đối tượng vừa bị bắt trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

Chân dung các đối tượng vừa bị bắt trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

09:19 , 14/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên