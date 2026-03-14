Xe cũ nát không thể sử dụng được nữa, chủ phương tiện muốn bán thì phải làm thủ tục gì?

Cục CSGT cho biết, theo quy định của pháp luật thì chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình, do vậy:

Ngoài ra, trong trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

Nếu để "kẻ xấu" lợi dụng biển số của bạn chưa thu hồi để sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động, thì chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên tờ PL TPHCM, hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe; 2 bản số máy, số khung của xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.