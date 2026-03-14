Chân dung các đối tượng vừa bị bắt trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

Tối 13/3, Bộ Công an cho biết những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đối với đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận vụ việc một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an xã An Ninh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Bộ Công an

Vào ngày 10/3, đã bắt giữ 01 đối tượng trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Qua công tác truy xét, đến ngày 13/3, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Hiện Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.