Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung các đối tượng vừa bị bắt trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

14-03-2026 - 09:19 AM | Xã hội

Bộ Công an đã triệt phá thành công nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ).

Tối 13/3, Bộ Công an cho biết những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đối với đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận vụ việc một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an xã An Ninh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Bộ Công an

Vào ngày 10/3, đã bắt giữ 01 đối tượng trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Qua công tác truy xét, đến ngày 13/3, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Hiện Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Xét xử vắng mặt em trai bà Hứa Thị Phấn trong vụ vay 249 tỷ đồng trái quy định

08:59 , 14/03/2026
Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

08:45 , 14/03/2026
Miền Bắc chuyển mưa nhỏ từ đêm nay

06:32 , 14/03/2026
Chọc thủng lốp xe SH dựng bên đường, tài xế xe Range Rover khai gì?

22:04 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên