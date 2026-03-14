Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra nơi ở, tạm giữ hình sự Ngô Linh Hồng Thủy

14-03-2026 - 09:52 AM | Xã hội

Ngô Linh Hồng Thủy bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 13/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai , lực lược chức năng tỉnh này vừa tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Linh Hồng Thủy (sinh năm 1988) ngụ xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng ngày 10/3, Công an xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra tại một căn nhà ở ấp Phước Hòa, xã Long Phước do Thủy thuê. Tại đây, lực lượng Công an tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với Ngô Linh Hồng Thủy. Kết quả, Thủy d/ương tính với chất ma t/úy loại Methamphetamine.

Đối tượng Ngô Linh Hồng Thủy cùng tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Làm việc với đối tượng Ngô Linh Hồng Thủy. Ảnh: CA Đồng Nai

Tiến hành kiểm tra căn nhà, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 5 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy).

Vụ việc sau đó Công an xã Long Phước lập hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên