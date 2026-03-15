Công an cảnh báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn SMS, Zalo hoặc Facebook mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông để thông báo người dân có vi phạm giao thông (phạt nguội). Trong tin nhắn thường kèm theo đường link yêu cầu người nhận truy cập để kiểm tra thông tin vi phạm.

Dù không phải là thủ đoạn mới, nhưng các đối tượng đã thay đổi cách thức thực hiện, đầu tư thiết kế tinh vi hơn khiến nhiều người dễ nhầm tưởng là thông báo thật từ cơ quan chức năng và vô tình rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các đối tượng thường gửi tin nhắn chứa đường link dẫn đến một trang web được thiết kế giả mạo giao diện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi truy cập vào trang web này, người dùng sẽ được yêu cầu nhập biển số xe để kiểm tra vi phạm.

Các đối tượng lừa đảo sẽ gửi tin nhắn tổng đài chèn đường link dẫn đến một Trang web được thiết kế giao diện giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hình ảnh về trang giả mạo với địa chỉ "dichvucongg.top". Thực tế, địa chỉ chính xác và duy nhất của Cổng Dịch vụ công Quốc gia là dichvucong.gov.vn

Sau khi nhập biển số, hệ thống sẽ hiển thị thông báo có lỗi vi phạm giao thông nhằm tạo tâm lý lo lắng cho nạn nhân. Tiếp đó, trang web sẽ yêu cầu người dùng thực hiện thanh toán tiền phạt trực tuyến. Khi bấm vào mục thanh toán, một cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng và mã xác thực OTP. Nếu người dùng nhập các thông tin này, các đối tượng lừa đảo có thể nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để nhận biết các trang web giả mạo, người dân cần kiểm tra kỹ tên miền của đường link trước khi truy cập. Các đối tượng thường tạo những địa chỉ gần giống với trang chính thức bằng cách thêm ký tự lạ, dấu chấm hoặc chèn thêm cụm từ không liên quan.

Một số dấu hiệu phổ biến của đường link giả mạo là thêm chữ cái ở cuối tên miền, chèn các từ lạ như “top”, hoặc thêm nhiều ký tự đặc biệt nhằm đánh lừa người dùng.

Hình ảnh Cổng dịch vụ công Quốc gia với tên miền chính xác

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn điện thoại, Zalo hoặc Facebook. Đồng thời, không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ trang web nào không rõ nguồn gốc.

Công an Cà Mau cũng khẳng định hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan Công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản và mời chủ phương tiện hoặc cá nhân liên quan đến trụ sở để làm việc.

Trong trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng, người dân cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong văn bản để xác minh và làm việc. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.