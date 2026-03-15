Các đối tượng mại dâm nam giá 5 triệu đồng/đêm, phục vụ livestream cả cảnh nóng khai gì tại công an?

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm nam vừa bị Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) triệt phá đã hé lộ những thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi từ các nhóm kín trên mạng xã hội.

Những vị khách "lạ" trong ngõ vắng

Theo báo Người lao động, vụ việc bắt nguồn từ công tác bám sát địa bàn của Công an phường Bạch Mai đầu tháng 3/2026. Các trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường tại một số cơ sở lưu trú: nhiều nam giới thường xuyên lui tới theo quy luật một người đặt phòng trước, "bạn" đến sau.

Chiều 12/3, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn trong ngõ Tạ Quang Bửu, bắt quả tang 3 thanh niên đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng liên quan được xác định là Nguyễn Đức Vinh (31 tuổi, quê Nghệ An), Q.V.Q (25 tuổi, quê Sơn La) và N.Q.T (33 tuổi, trú tại Hà Nội).

Nghi phạm Nguyễn Đức Vinh. Ảnh: Báo Người lao động

Lời khai về hành vi "vừa môi giới, vừa bán thân"

Đưa tin từ cơ quan công an, báo Tuổi Trẻ cho biết bước đầu Nguyễn Đức Vinh thừa nhận bản thân là mắt xích điều hành chính. Vinh khai nhận vốn là thành viên của các hội nhóm kín dành cho người đồng tính trên mạng xã hội từ đầu năm 2026. Nhận thấy nhu cầu tìm "bạn tình" trả phí trong các nhóm này rất lớn, Vinh nảy sinh ý định đứng ra môi giới để hưởng chênh lệch.

Đáng chú ý, đối tượng này không chỉ dẫn mối mà còn trực tiếp tham gia bán dâm nếu khách có yêu cầu. Cụ thể:

Giá dịch vụ: Một lần "vui vẻ" nhanh có giá 1,5 triệu đồng; nếu khách có nhu cầu qua đêm, mức giá vọt lên 5 triệu đồng.

Mức phí môi giới: Với mỗi giao dịch thành công của các "nhân viên" khác (như trường hợp của Q.V.Q), Vinh sẽ cắt lại ít nhất 500.000 đồng tiền công kết nối.

Thủ đoạn biến tướng: Livestream cảnh nóng theo yêu cầu

Một tình tiết đáng chú ý trong lời khai của các đối tượng là sự xuất hiện của các loại hình "dịch vụ" kỹ thuật số. Để chiều lòng những khách hàng có sở thích biến thái hoặc muốn xem từ xa, nhóm của Vinh sẵn sàng cung cấp gói livestream cảnh nóng, tờ Dân Trí cho hay.

Theo thỏa thuận, khách hàng chỉ cần chi trả thêm 500.000 đồng cho mỗi 30 phút phát trực tiếp quá trình quan hệ. Đây là thủ đoạn mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận dựa trên nền tảng công nghệ, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát văn hóa trên không gian mạng.

Hiện Công an phường Bạch Mai đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra, làm rõ quy mô và các đối tượng khác có liên quan trong đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.