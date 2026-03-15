Danh tính “nữ quái” cầm đầu nhóm dàn cảnh cướp giật, hơn 20 người tham gia, hàng ngày có xe 29 chỗ đưa đi

Liên quan đến sự việc nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh, TP. Cần Thơ) gây xôn xao dư luận những ngày qua, cơ quan chức năng đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, 5 đối tượng là: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi); Phạm Văn Mặc (48 tuổi); Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, cùng trú TP Cần Thơ).

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu nhóm dàn cảnh cướp giật. (Ảnh: Công an TP.Cần Thơ)

Thủy là đối tượng cầm đầu, đồng thời trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây nhận nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Hàng ngày, nhóm đối tượng di chuyển từ An Giang sang TP. Cần Thơ bằng xe 29 chỗ do Mặc làm tài xế. Nhóm này có tới hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ, được phân công vai trò, vị trí cụ thể.

Nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền của người phụ nữ mặc áo đỏ.

Về chiêu thức hoạt động của nhóm, báo Dân trí đưa thông tin từ cơ quan công an cho hay, khi phát hiện người dân mang theo túi, dây chuyền,... nhóm của Thủy sẽ vây ráp, tạo nên cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn núp phía sau nhanh chóng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Sau đó, tài sản được chuyền tay nhau cho đồng bọn tẩu tán.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội ngỡ ngàng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người quây một phụ nữ tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp rồi ra tay giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Nhóm đối tượng lên kế hoạch rất tinh vi, thực hiện nhanh chóng khiến nạn nhân chỉ biết ngơ ngác, thất thần vì mất của mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi của nhóm đối tượng và mong tất cả sớm bị pháp luật nghiêm trị.