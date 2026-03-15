Sau khi bỏ phiếu xong, người dân không nên đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của người dân.

Nhiều cử tri bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, không ít người chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ lên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để ghi lại khoảnh khắc trong ngày hội toàn dân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội, bởi hành động này có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đăng tải hình ảnh thẻ cử tri vì có thể làm lộ thông tin cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, trên thẻ cử tri thường chứa nhiều thông tin quan trọng như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số căn cước công dân, khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử và số thẻ cử tri. Khi những thông tin này xuất hiện công khai trên mạng, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ cho các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc các mục đích xấu khác.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, chỉ cần một số thông tin cơ bản cũng có thể bị tổng hợp với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hình thành hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri còn có thể tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu liên quan đến cử tri và khu vực bầu cử, từ đó phục vụ cho các hoạt động xuyên tạc hoặc gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, người dân được khuyến nghị không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Trong trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày bầu cử, cần che hoặc làm mờ các thông tin quan trọng trên thẻ cử tri trước khi đăng tải. Đồng thời, hạn chế cung cấp hoặc chia sẻ những thông tin cá nhân không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ giúp bảo vệ bản thân và gia đình mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.