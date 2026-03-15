Người từng chuyển tiền vào tài khoản dưới đây, nhanh đến công an trình báo

15-03-2026 - 20:20 PM | Xã hội

Công an vừa phát đi thông báo đề nghị những cá nhân từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng sau đây, sớm liên hệ cơ quan công an.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 22/9/2017 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Chi nhánh Sở Giao dịch 2.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến tài khoản ngân hàng số 723010219002 đứng tên Bùi Văn Đông, mở tại MB - Chi nhánh Đồng Nai. Tài khoản này được xác định đã bị sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản mang tên Bùi Văn Đông và bị chiếm đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng.

Các cá nhân, tổ chức liên quan có thể đến làm việc trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Việt Tiến qua số điện thoại 0904.35.69.78 trước ngày 20/3 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết Nổi bật

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026 Nổi bật

Cảnh báo tất cả người dân đi bầu cử đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội cần chú ý

Cảnh báo tất cả người dân đi bầu cử đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội cần chú ý

19:20 , 15/03/2026
Bắt Phạm Công Anh SN 2003 - kẻ cướp 3.000 USD trên tay nữ nhân viên ngân hàng

Bắt Phạm Công Anh SN 2003 - kẻ cướp 3.000 USD trên tay nữ nhân viên ngân hàng

18:59 , 15/03/2026
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

18:36 , 15/03/2026
Bị dụ chơi tiền ảo, người phụ nữ mất trắng 7,3 tỉ đồng

Bị dụ chơi tiền ảo, người phụ nữ mất trắng 7,3 tỉ đồng

18:13 , 15/03/2026

