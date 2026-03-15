Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Phạm Công Anh SN 2003 - kẻ cướp 3.000 USD trên tay nữ nhân viên ngân hàng

15-03-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội ngày 15/3 cho biết, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản tại phường Hoàng Liệt.

Trước đó, vào hồi 15h55’ ngày 23/2/2026, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.T (nhân viên chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường) về việc bị một đối tượng lấy mất số tiền 3.000 USD. Chị T cho biết có nhận đổi USD cho người bạn.

Chiều ngày 23/2/2026, một nam giới gọi điện cho chị T giới thiệu chỗ người quen của bạn đến nhận số tiền trên. Do tin tưởng, chị T đã đưa 3.000 USD cho nam thanh niên này. Lợi dụng lúc chị T gọi điện cho bạn để xác nhận, đối tượng đã cầm tiền rồi bỏ chạy.

2 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 26/2/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Công Anh (SN 2003; trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992; trú tại Ứng Thiên, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

18:36 , 15/03/2026
Bị dụ chơi tiền ảo, người phụ nữ mất trắng 7,3 tỉ đồng

18:13 , 15/03/2026
Từ vụ Chu Đăng Khoa bị bắt: buôn bán động vật hoang dã bị xử lý thế nào?

17:59 , 15/03/2026
Bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Phi Hùng SN 1985

17:34 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên