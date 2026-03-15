Bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Phi Hùng SN 1985

15-03-2026 | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ đối với Trần Hưng Phúc, Nguyễn Tiến và Nguyễn Phi Hùng để tiếp tục điều tra.

Công an TP Đà Nẵng ngày 15/3 cho biết vào ngày 12/3, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã phối hợp Công an xã Núi Thành phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Hưng Phúc (SN 1992, trú thôn 2, xã Thạnh Bình) và Nguyễn Tiến (SN 1983, trú khối phố 4, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa địa Gò Chọn, thôn An Long, xã Núi Thành.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, góp tiền để Trần Hưng Phúc đi mua ma túy của một đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) rồi mang đến khu vực nghĩa địa Gò Chọn để cùng nhau tổ chức sử dụng.

Từ lời khai của Phúc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Cơ quan Công an xã Núi Thành và Hải đoàn 21 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẩn trương xác minh đối tượng cung cấp ma túy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ công tác đã làm rõ đối tượng bán ma túy cho Phúc là Nguyễn Phi Hùng (SN 1985, trú khối phố 4, xã Núi Thành).

Các đối tượng và tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Hùng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang chia chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) từ một túi ni lông (loại túi zip) vào các đoạn ống hút nhựa. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Phi Hùng, đồng thời thu giữ tang vật gồm: 01 gói ni lông (loại túi zip) chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và 04 đoạn ống hút nhựa được cắt ngắn, hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi ma túy đá.

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết Nổi bật

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026 Nổi bật

Nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng tiếp tục gây bất ngờ khi tặng ô tô cho em gái chủ quán

Nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng tiếp tục gây bất ngờ khi tặng ô tô cho em gái chủ quán

17:16 , 15/03/2026
Người dân chú ý khi lưu thông qua đường Đồng Văn Cống vào tháng 3-2026

Người dân chú ý khi lưu thông qua đường Đồng Văn Cống vào tháng 3-2026

16:59 , 15/03/2026
Ban Bí thư Trung ương Đoàn bỏ phiếu, gửi kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ban Bí thư Trung ương Đoàn bỏ phiếu, gửi kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

16:42 , 15/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 15-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 15-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:25 , 15/03/2026

