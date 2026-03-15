Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội
15-03-2026 - 18:36 PM |
Xã hội
Sáng 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, Đơn vị bầu cử số 2 (thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội).
Cùng tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây, có: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.
Quang cảnh lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 7, Đơn vị bầu cử số 2 (thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội).
Sau phần khai mạc, tổ bầu cử đã tiến hành phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ảnh, các cử tri nhận phiếu bầu cử và tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
Bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Trong phần trao đổi nhanh với báo chí sau khi bầu cử, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, những lá phiếu được gửi gắm hôm nay cũng chính là kỳ vọng của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước.
Theo Trường Phong
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
