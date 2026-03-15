Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bầu cử tại phường Xuân Hòa

15-03-2026 - 15:28 PM | Xã hội

Từ sáng sớm, cử tri phường Xuân Hòa, TPHCM phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử, mong muốn chọn ra những đại biểu tâm huyết, trách nhiệm

Sáng 15-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hoà, TPHCM.

Đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu này còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân.

Khu vực bỏ phiếu số 2 đặt tại Trường Mầm non Tuổi thơ 7. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã lần lượt đến đây để tham gia bầu cử. Cử tri bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham gia Ngày hội non sông.

Cử tri phấn khởi đi bầu cử từ sớm

Phát biểu khai mạc chương trình bầu cử, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2, cho biết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2

Cuộc bầu cử lần này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp và kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Ông Lê Thanh Bình cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, là quyền lợi của mỗi công dân được quy định trong Hiến pháp và Luật bầu cử.

Anh Đỗ Gia Huy (cử tri phường Xuân Hòa) chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được làm cử tri, tham gia bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu sẽ đại diện cho người dân, góp phần xây dựng tương lai của địa phương và đất nước.

Anh Đỗ Gia Huy cho hay nhiều tuần trước khi diễn ra ngày bầu cử, anh đã dành thời gian để tìm hiểu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. "Tôi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ để xây dựng các chính sách thiết thực, mang lại hạnh phúc cho người dân" - cử tri Đỗ Gia Huy gửi gắm.

Kiểm tra thùng phiếu

Cử tri dự Ngày hội non sông

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử

Cử tri phường Xuân Hòa tham gia bỏ phiếu bầu cử

Cử tri dự lễ khai mạc

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Truy tìm ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy chân người phụ nữ rồi bỏ chạy

15:23 , 15/03/2026
Cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, người dân nên làm ngay để đảm bảo quyền lợi

13:26 , 15/03/2026
Chân dung 'Chủ tịch' Nguyễn Băng Thảo SN 1990 của 'Tập đoàn công nghệ triệu đô' lừa đảo 42.000 người

11:24 , 15/03/2026
Hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, TPHCM đi bầu cử

09:14 , 15/03/2026

