Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Ngày 12/3, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện để các lực lượng chức năng tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện tốt nhất cho ngày hội của toàn dân.

UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn phối hợp thực hiện nghiêm thông báo, đồng thời mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành của người dân và du khách trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Theo thông báo, sau thời gian tạm dừng, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ hoạt động trở lại từ 19h ngày 20/3/2026, tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn của Thủ đô.



