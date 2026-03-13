Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy SN 2006 ra đầu thú

13-03-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Ngày 6/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Huy tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP Hà Nội ngày 13/3 cho hay, Công an phường Yên Nghĩa vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Huy (SN 2006; nơi thường trú: xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.

Theo điều tra, khoảng 01 giờ sáng ngày 7/9/2025, nhóm của Huy điều khiển xe máy từ đường Quang Trung đến đường Trần Phú (thuộc địa phận phường Hà Đông, TP Hà Nội) thì va chạm với một nhóm thanh niên khác đi ngược chiều, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, ngày 6/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Huy về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 06/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Huy - Ảnh: Công an Hà Nội

Thông qua công tác vận động của Công an phường Yên Nghĩa, Nguyễn Ngọc Huy đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 11/3/2026, đối tượng đã đến trụ sở Công an phường Yên Nghĩa, đầu thú.

Hiện, Công an phường Yên Nghĩa đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

