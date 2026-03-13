Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân đặc biệt chú ý

13-03-2026 - 10:02 AM | Xã hội

Cơ quan công an phát hiện, gần đây, các đối tượng lừa đảo đánh bạc trực tuyến, rửa tiền sử dụng thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Bộ Công an cho biết, trong thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao có nhiều chiêu trò như giả danh cơ quan pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế, lừa đảo tình cảm, giả mạo trang web tuyển du học sinh…

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Sau khi nạn nhân mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền.

Nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các gia đình, nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bằng hình thức yêu cầu các con, em học sinh, sinh viên không cho mượn, cho thuê, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

Cơ quan công an cũng đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi nội dung cảnh báo này qua: website nhà trường, fanpage, bảng tin sinh viên, sinh hoạt lớp và phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

