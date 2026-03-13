Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

13-03-2026 - 07:55 AM | Xã hội

Sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, kê khai hoạt động kinh doanh nhằm trốn thuế, 2 giám đốc doanh nghiệp đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố.

Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này về tội "Trốn thuế"

2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, 2 bị can bị khởi tố gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, ngụ thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam, và Trần Văn Đoàn (SN 1984, ngụ thôn 4, xã Nam Lý), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty "ma" tại khu vực TPHCM để hạch toán, kê khai thuế cho công ty, nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 1 công ty "ma ở TPHCM để kê khai thuế, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

