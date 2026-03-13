Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

13-03-2026 - 07:24 AM | Xã hội

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, 2 giám đốc đã trốn thuế với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 12/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh, sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn, sinh năm 1984, trú tại thôn 4, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh cùng về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn- Ảnh 1.

Bị can đối Trần Văn Đoàn (trái) và Trần Văn Khánh - Ảnh: Công an Ninh Bình

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 Công ty “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội “Trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Công an Ninh Bình xác định, hành vi của Khánh và Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. 

Theo Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
Bắt 2 giám đốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo Nổi bật

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

06:42 , 13/03/2026
Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

20:54 , 12/03/2026
Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

20:48 , 12/03/2026
Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

20:35 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên