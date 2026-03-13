Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

13-03-2026 - 06:42 AM | Xã hội

Khi đi qua chân cầu Kỳ Lam, anh Đoàn Ngọc Sơn nhặt được chiếc túi chứa hơn 60 triệu đồng của người phụ nữ đánh rơi và nhanh chóng mang đến cơ quan chức năng để tìm trả lại.

Ngày 12/3, Công an xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao trả chiếc túi chứa gần 60 triệu đồng cho chủ nhân là chị Lê Thị Kim Lai (trú xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 11/3, khi lưu thông qua khu vực chân cầu Kỳ Lam (thuộc xã Điện Bàn Tây), chị Lai đã sơ ý làm rơi một chiếc túi bên trong chứa giấy tờ và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này- Ảnh 1.

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này- Ảnh 2.

Công an xã Gò Nổi trao trả lại số tiền cho chủ nhân (Ảnh: Công an xã Gò Nổi).

Thời điểm đó, anh Đoàn Ngọc Sơn (34 tuổi, trú thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) trong lúc chở con về nhà đã nhặt được chiếc túi và nhanh chóng mang đến Công an xã Gò Nổi trình báo, để nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Công an xã Gò Nổi đã xác định chiếc túi xách này là của chị Lai nên liên hệ và trao trả lại tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an xã Gò Nổi cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và sinh hoạt hằng ngày cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, tránh sơ suất làm rơi hoặc thất lạc. Khi nhặt được tài sản của người khác, đề nghị người dân nhanh chóng thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo Nổi bật

Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

20:54 , 12/03/2026
Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

20:48 , 12/03/2026
Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

20:35 , 12/03/2026
Bắt giám đốc Phạm Hồng Thắng và thủ quỹ

Bắt giám đốc Phạm Hồng Thắng và thủ quỹ

20:22 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên