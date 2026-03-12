Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giám đốc Phạm Hồng Thắng và thủ quỹ

12-03-2026 - 20:22 PM | Xã hội

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ gây thiệt hại cho ngân sách hơn 484 triệu đồng.

Ngày 12/3/2026, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 484.913.000 đồng.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng (SN 1972, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) cùng Ngụy Thị Hồng Thắm (SN 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) và Vũ Minh Phú (SN 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 484 triệu đồng.

Công an đọc quyết định với các bị can - Ảnh: Công an Lào Cai

Đến ngày 26/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

