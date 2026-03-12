Đi bộ thể dục buổi sáng rồi mất liên lạc, người đàn ông Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng bất ngờ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 9/3, ông Kim J. S (sinh năm 1965, quốc tịch Hàn Quốc) ra ngoài đi bộ thể dục tại khu vực phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy ông trở về nên đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 9h30 ngày 10/3, bà Đỗ Thị Khánh Vân (sinh năm 1980, trú tại phường Khai Quang, tỉnh Phú Thọ), vợ của ông Kim J.S, đã đến Công an phường Việt Trì trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Trì đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, xác minh thông tin và khẩn trương tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy ông Kim J. S đang đi bộ lang thang tại khu vực chợ đầu mối, khu Minh Tân, phường Việt Trì trong tình trạng sức khỏe suy giảm, mệt mỏi.

Theo thông tin từ gia đình, ông Kim J. S có tiền sử bệnh đột quỵ, dẫn đến suy giảm trí nhớ nên đã đi lạc. Sau khi tìm thấy, Công an phường Việt Trì đã bàn giao ông cho gia đình chăm sóc.

Nhận lại người thân, gia đình ông Kim J. S bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới Công an phường Việt Trì cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình nhanh chóng tìm lại người thân.



