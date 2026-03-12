Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố một cựu giám đốc và 2 thuộc cấp

12-03-2026 - 17:43 PM | Xã hội

Lập hồ sơ khống để quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, nguyên giám đốc và 2 thuộc cấp bị khởi tố.

Ngày 12-3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can gồm: Phạm Hồng Thắng (54 tuổi), nguyên Giám đốc; Ngụy Thị Hồng Thắm (43 tuổi), nguyên kế toán; Vũ Minh Phú (52 tuổi), nguyên thủ quỹ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các bị can đã bàn bạc, thống nhất lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 484 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngụy Thị Hồng Thắm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Như Quỳnh

Người lao động

