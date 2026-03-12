Ngày mai, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, mưa rào nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (12/3) và ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Đợt không khí lạnh này không gây biến đổi nhiệt độ song sẽ gây mưa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm 14-16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Tại Trung Trung Bộ từ đêm 14-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi.

Bắc Bộ có mưa, trời lạnh do các đợt không khí lạnh cuối mùa liên tục tràn xuống (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.