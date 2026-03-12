Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, mưa rào nhiều ngày liên tiếp

12-03-2026 - 18:15 PM | Xã hội

Đợt không khí lạnh lệch đông gây mưa rào rải rác tại khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và mưa nhỏ, mưa phùn tại khu vực đồng bằng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (12/3) và ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Đợt không khí lạnh này không gây biến đổi nhiệt độ song sẽ gây mưa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm 14-16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Tại Trung Trung Bộ từ đêm 14-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi.

Ngày mai, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, mưa rào nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Bắc Bộ có mưa, trời lạnh do các đợt không khí lạnh cuối mùa liên tục tràn xuống (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo Nổi bật

Khởi tố một cựu giám đốc và 2 thuộc cấp

Khởi tố một cựu giám đốc và 2 thuộc cấp

17:43 , 12/03/2026
Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Công an khuyến cáo người dân

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Công an khuyến cáo người dân

17:19 , 12/03/2026
Điều kiện cấp hộ chiếu mới nhất năm 2026, người dân chú ý

Điều kiện cấp hộ chiếu mới nhất năm 2026, người dân chú ý

16:26 , 12/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 12-3: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 12-3: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

16:08 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên