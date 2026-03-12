Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

Clip người dân ghi lại vụ việc

Trưa 12-3, tin từ Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông L.Đ.L. (SN 1985, ngụ xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, tài xế ô tô, giám đốc một công ty xây dựng) và ông N.S.H. (SN 1981, trú tại phường Thành Sen) để làm rõ vụ việc cãi vã giữa đường gây xôn xao dư luận.

Công an làm việc với ông L.Đ.L.

Tại buổi làm việc, tài xế L. cho biết vào tối 10-3, trong lúc đang điều khiển ô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau đường Nguyễn Công Trứ với đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen), bất ngờ bị xe máy của ông H. tạt đầu xe ô tô của mình.

Bức xúc trước hành vi trên, ông L. đã lái ô tô vượt lên, ép xe máy của anh H. dừng lại trên đường Nguyễn Công Trứ để làm rõ sự viêc.

Trong lúc tranh cãi, tài xế L. đã lấy một chiếc gậy trong cốp xe ra và đã có "tác động" vào chân anh H.

Hình ảnh ông L. cầm gậy đe dọa người đàn ông đi xe máy được cắt từ clip

Diễn biến sự việc được nhiều người dân xung quanh theo dõi, dùng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, đưa 2 người liên quan cùng các phương tiện về trụ sở xác minh, lấy lời khai.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế L. âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn trong máu và thừa nhận đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe.

Tài xế L.Đ.L cũng thừa nhận việc đã chặn xe và có lời lẽ, hành động không đúng với tài xế xe máy. Điều này, xuất phát từ việc bản thân đã sử dụng bia rượu, không làm chủ được hành vi và lời nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.