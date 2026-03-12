Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

12-03-2026 - 20:48 PM | Xã hội

Người dân có thể tra cứu danh sách người ứng cử, kiểm tra khu vực bỏ phiếu hoặc đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trực tiếp dễ dàng trên ứng dụng VNeID.

Ngày 8/3, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Tính năng này gồm hai mục chính: Khu vực bỏ phiếu của cử tri và danh sách người ứng cử.

Để sử dụng, công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất 2.2.6. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), việc bổ sung chức năng nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin bầu cử và cập nhật khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Hướng dẫn cử tri chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Tại mục “khu vực bỏ phiếu cử tri”, ứng dụng hiển thị địa điểm bỏ phiếu và phạm vi bầu cử của từng công dân theo tài khoản định danh cá nhân. Tại đây, cử tri cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu từ địa chỉ thường trú sang nơi tạm trú hoặc địa điểm khác.

Hướng dẫn cử tri chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID. (Ảnh: Công an)

Trường hợp thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú, cử tri cần gửi yêu cầu trước thời điểm bầu cử ít nhất 24 giờ, tức trước 7h ngày 14/3. Nếu cử tri không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên trong danh sách hoặc nơi cư trú, có thể đăng ký bỏ phiếu ở địa điểm khác để được cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu điện tử trên VNeID.

Tra cứu thông tin ứng cử viên trên VNeID

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dân tra cứu thông tin về các ứng cử viên. Cử tri có thể xem chi tiết hồ sơ, quá trình công tác, cũng như thông tin về khen thưởng hoặc kỷ luật của từng người ứng cử, từ đó chủ động tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu.

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu... (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Theo danh sách chính thức sau hiệp thương, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ 864 người ứng cử.

5 thay đổi quan trọng trong bản cập nhật mới nhất của VNeID

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo Nổi bật

Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

20:35 , 12/03/2026
Bắt giám đốc Phạm Hồng Thắng và thủ quỹ

Bắt giám đốc Phạm Hồng Thắng và thủ quỹ

20:22 , 12/03/2026
Người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhớ kỹ những điều sau

Người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhớ kỹ những điều sau

20:05 , 12/03/2026
Đi bộ thể dục buổi sáng rồi mất liên lạc, người đàn ông Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng bất ngờ

Đi bộ thể dục buổi sáng rồi mất liên lạc, người đàn ông Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng bất ngờ

19:33 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên