Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

13-03-2026 - 07:45 AM | Xã hội

Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng tin nhắn mạo danh Cảnh sát giao thông gửi tin nhắn SMS vào số điện thoại của người dân để thông báo về việc cá nhân đó có hồ sơ vi phạm giao thông (phạt nguội).

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau- Ảnh 1.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Ảnh: CA Cà Mau

Đồng thời, yêu cầu người dân truy cập vào một đường link đính kèm. Dù là phương thức lừa đảo không mới nhưng đối tượng đã thay đổi thủ đoạn, có sự đầu tư, chuẩn bị tinh vi khiến cho người dân ko nhận ra và mắc “bẫy”. Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Bẫy tâm lý “nhập biển số báo có lỗi vi phạm”: Để khiến nạn nhân hoang mang, Trang web giả mạo này được lập trình khi nạn nhân nhập biển số xe vào thì kết quả trả về có lỗi vi phạm giao thông và yêu cầu đóng phạt.

Mục đích cuối cùng là đánh cắp tiền: Khi nạn nhân lo lắng và bấm vào nút “thanh toán”, một hộp thoại sẽ lập tức hiện lên yêu cầu cung cấp số thẻ ngân hàng và mã bảo mật “OTP”. Nếu nạn nhân cung cấp những thông tin này, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau- Ảnh 2.

Cách phân biệt đường link thật - giả

Người dân cần nhận diện kỹ tên miền của đường link truy cập, vì các đối tượng lừa đảo thường làm giả tên miền bằng cách chèn thêm các ký tự đặc biệt hoặc dấu chấm.

Đường link giả mạo có giao diện bắt chước Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhưng tên miền bị sai lệch. Ví dụ: dư chữ “g” ở cuối hoặc chèn cụm từ lạ như “top/” hay thêm các ký tự đặc biệt, dấu chấm...

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau- Ảnh 3.

Nội dung tin nhắn lừa đảo. Ảnh: CA Cà Mau

Để tránh sập bẫy kẻ gian, người dân tuyệt đối không nhấp vào những đường link lạ được gửi đến qua tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook… Tốt nhất nên xóa các tin nhắn lừa đảo này, tránh để trong máy để không ấn nhầm. Không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hay mã bảo mật “OTP” vào các trang web không rõ nguồn gốc.

Công an Cà Mau khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu cần thiết hãy liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp, tránh để kẻ gian lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau- Ảnh 4.

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo Nổi bật

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

07:24 , 13/03/2026
Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

06:42 , 13/03/2026
Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

Giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên dừng xe giữa đường, dùng gậy “tác động” vào chân người đi xe máy

20:54 , 12/03/2026
Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

20:48 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên