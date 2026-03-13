Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi nhận tin "xác minh số điện thoại"

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 12/3 đã ra cảnh báo về thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Telegram của người dùng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, hiện nay, Telegram đang dần trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến. Tuy nhiên, ứng dụng Telegram cũng chứa đựng nhiều rủi ro do thường bị tội phạm mạng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cụ thể gần đây, người dùng Telegram thường nhận được các tin nhắn lừa đảo có chứa đường Link kèm nội dung yêu cầu như: “Bạn cần xác minh số điện thoại di động của mình”, “Vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức để xác minh lại số điện thoại di động của bạn”,…

Nội dung tin nhắn thường tạo cảm giác cấp bách, dụ người dùng làm theo yêu cầu. Khi truy cập vào đường Link trong tin nhắn, người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập tài khoản Telegram (số điện thoại) và cung cấp mã OTP; nếu làm theo, tài khoản của người dùng sẽ ngay lập tức bị chiếm đoạt.

Sau khi xâm nhập thành công tài khoản, các đối tượng sẽ mạo danh nhắn tin với người thân của chủ tài khoản để mượn tiền. Khi nhắn tin với người thân xong, đối tượng lừa đảo sẽ xóa luôn tin nhắn, nên người bị xâm nhập tài khoản không phát hiện được.

Telegram được biết đến là ứng dụng nhắn tin miễn phí, đa nền tảng, nổi bật với tốc độ nhanh, bảo mật cao (mã hóa đầu cuối tùy chọn) và kho tính năng phong phú như gọi thoại/video, chia sẻ file, tạo nhóm lớn (lên đến 200.000 thành viên) và kênh phát sóng, cho phép truy cập đồng thời trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính) nhờ dịch vụ đám mây. Nó hoạt động tương tự như Zalo/WhatsApp, nhưng tập trung mạnh vào quyền riêng tư, không chèn quảng cáo và có kiến trúc mở nên khá thu hút người dùng toàn cầu.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi sử dụng ứng dụng Telegram và các ứng dụng khác. Khi sử dụng Telegram để nhắn tin trao đổi với người khác liên quan đến việc vay, mượn, chuyển tiền, cần có hình thức liên lạc khác với người đã nhắn tin với mình để xác nhận đúng người, tránh bị giả mạo.

Tuyệt đối không truy cập các đường Link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin về số điện thoại, tài khoản mạng xã hội cũng như tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản mạng xã hội cho bất kỳ cá nhân, tổ chức lạ khi không có căn cứ cụ thể, rõ ràng.

Trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần khẩn trương đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo hoặc tố giác qua ứng dụng VNeID để được giải quyết theo quy định của pháp luật.