Công an điều tra cụm linh vật ở Quảng Trị bị mất đầu, mất chân

13-03-2026 - 10:45 AM | Xã hội

Nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên khu vực hồ Tâm Thủy (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị gãy đầu, chân và đuôi nghi bị phá hoại.

Những linh vật ngựa bị mất đầu, mất chân, mất đuôi... nghi phá hoại.

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Theo ghi nhận, nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật bị gãy phần đầu, chân và đuôi , các mảnh vỡ nằm vương vãi xung quanh.

Cụm linh vật gồm 8 tượng ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công”, được dựng tại khu vực trung tâm xã Lao Bảo nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026 .

Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Các mô hình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc, nhiều linh vật ngựa trưng bày tại khu vực công viên hồ Tâm Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo Hoàng Nam

Tiền Phong

