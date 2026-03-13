Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

13-03-2026 - 10:31 AM | Xã hội

Nhiều nơi tại TPHCM rực rỡ cờ hoa, không khí rộn ràng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 1.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cả nước bước vào Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức. Những ngày này tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp. Nhiều tuyến đường, khu phố, được trang trí cờ hoa, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí hướng tới ngày bầu cử.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 2.

Khu vực phía trước UBND TPHCM panô, màn hình led chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bài trí trang trọng.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 3.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 4.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 5.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 6.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 7.

Cùng với các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều băng rôn, áp phích lớn, màn hình led với nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri được lắp đặt nổi bật.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 8.

Các màn hình LED rực rỡ trên đường Lê Lợi góp phần lan tỏa không khí rộn ràng của ngày hội lớn

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 9.

Phía trước trụ sở UBND phường Sài Gòn được trang hoàng chào mừng ngày bầu cử

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 10.

Những tấm biển thông tin về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM được treo trang trọng, thu hút người dân, cử tri.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 11.

Trung tâm thương mại Diamond Plaza gây ấn tượng với hàng loạt màn hình led để tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 12.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 13.

Nhiều triển lãm về hoạt động bầu cử được diễn ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Chi Lăng ...

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 14.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền và tổ chức trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử cũng được nhiều địa phương chú trọng. Tại khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc phường Sài Gòn (TPHCM) công tác chuẩn bị cho bầu cử gần như đã hoàn thành.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 15.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 16.

Khu vực bên trong được chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên trong tổ bầu cử cũng đang chuẩn bị các bước cuối cùng để phục vụ cho ngày chính thức.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 17.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 18.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 19.

Tại khu vực bỏ phiếu số 53 (phường Phú Định, TPHCM) được trang hoàng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách những ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ quan sát, tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 tới đây.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 20.

Bên trong điểm bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ những khu vực chức năng như niêm yết danh sách người ứng cử, khu vực kiểm tra phiếu, phòng cử tri viết phiếu và khu vực đặt thùng phiếu.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 21.

Phía trước nhà hát Thành phố, các màn hình led cỡ lớn cung cấp thông tin về thời gian diễn ra "Ngày hội non sông" và hình ảnh tư liệu về bầu cử được trình chiếu liên tục cho người dân tiện theo dõi

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 22.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026. Đây được coi là "Ngày hội của toàn dân", cử tri TPHCM và cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ để bầu ra những đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Theo Hoàng Triều

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân đặc biệt chú ý Nổi bật

Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi nhận tin "xác minh số điện thoại"

Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi nhận tin "xác minh số điện thoại"

08:59 , 13/03/2026
Nhân viên bán xe điện loan tin "xăng đã lên 34.000 đồng, mai kia còn lên 40.000 đồng" bị xử lý

Nhân viên bán xe điện loan tin "xăng đã lên 34.000 đồng, mai kia còn lên 40.000 đồng" bị xử lý

07:57 , 13/03/2026
Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

07:55 , 13/03/2026
Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

07:24 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên