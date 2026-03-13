TPHCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cả nước bước vào Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức. Những ngày này tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp. Nhiều tuyến đường, khu phố, được trang trí cờ hoa, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí hướng tới ngày bầu cử.