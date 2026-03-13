"Hot girl mạng xã hội" trộm xe máy của người dân, để lại xe cũ hết xăng bên đường

Trong ngày 12/3, mạng xã hội có chia sẻ thông tin về vụ mất trộm xe máy ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và danh tính người nghi lấy trộm khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung chia sẻ thì vào sáng cùng ngày, một người dân ở xã Nghi Xuân phát hiện chiếc xe máy Honda Cub 82 của mình bị mất trộm.

Sau khi lấy xe, nghi phạm được cho rằng bỏ lại xe máy cũ màu xanh, chất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trên quốc lộ 1A, cách hiện trường không xa. Chủ xe sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội, mong cộng đồng hỗ trợ để sớm tìm lại tài sản. Hình ảnh chiếc xe cũ hết xăng để lại trong vụ trộm khiến mọi nghi ngờ đổ về phía người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là "hot girl Bella".

Hình ảnh chiếc xe cũ hết xăng để lại bên đường.

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Công an xã Nghi Xuân cho biết người bị mất tài sản chưa đến trình báo, tuy nhiên đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền và triển khai xác minh. Công an đã trích xuất camera an ninh để truy tìm người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ bị nghi liên quan tên Đ.T.H. (SN 1986, trú tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng), có biệt danh trên mạng xã hội là "hot girl Bella". Sau khi lấy chiếc Honda Cub 82 của người dân để tiếp tục di chuyển, người này bỏ lại chiếc xe máy cũ của mình bên đường trong tình trạng hết xăng.

Cơ quan công an đã đưa chiếc xe bị bỏ lại về trụ sở và đang tiếp tục truy tìm người phụ nữ trên. Theo lãnh đạo Công an xã Nghi Xuân, bà H. có biểu hiện tâm lý không ổn định.

Trước đó vài năm, người phụ nữ có biệt danh "hot girl Bella" từng bị phản ánh có liên quan tới việc "lấy nhầm" xe của người dân ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An.

Hình ảnh H. vào nhà dân "lấy nhầm" xe máy ở Nghệ An.



