Truy tìm ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy chân người phụ nữ rồi bỏ chạy

15-03-2026 - 15:23 PM | Xã hội

Công an Hải Phòng đang truy tìm tài xế lái ô tô màu đỏ tông gãy chân người phụ nữ lớn tuổi trên hè phố rồi tăng ga bỏ đi.

Camera ghi lại hình ảnh ô tô tông người phụ nữ trên vỉa hè rồi bỏ trốn

Ngày 15/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế xe ô tô màu đỏ, tông gãy chân người phụ nữ trên vỉa hè rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ảnh hiện trường trước khi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/3, xe ô tô KIA Seltos màu đỏ đang đi chậm trên đường Hồ Sen (phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Sau đó, chiếc xe này từ từ tiến về phía trước rồi lao lên vỉa hè, tông trúng người phụ nữ bán hàng rong đang đứng thu dọn đồ.

Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, tài xế không xuống xe hỗ trợ nạn nhân mà lùi xe rồi tăng ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm đau đớn kêu cứu tại hiện trường.

Sau khi tông vào người phụ nữ trên vỉa hè, tài xế lái ô tô lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ clip)

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, nạn nhân được xác định bị gãy chân trái.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Lê Chân phối hợp với lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, trích xuất camera gần hiện trường, làm cơ sở truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Những hình ảnh do camera nhà dân và người dân ghi lại tại hiện trường sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội. Phần lớn người dùng bày tỏ bức xúc trước hành động của tài xế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm và xử lý nghiêm.

Nạn nhân đau đớn nằm kêu cứu trên vỉa hè sau khi bị ô tô tông trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo Công an phường Lê Chân cho biết, khi xác định được biển số và danh tính tài xế gây tai nạn, cơ quan công an sẽ triệu tập người này đến làm việc để làm rõ và xử lý nghiêm.


Minh Tuệ/VTC News

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết Nổi bật

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026 Nổi bật

Cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, người dân nên làm ngay để đảm bảo quyền lợi

Cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, người dân nên làm ngay để đảm bảo quyền lợi

13:26 , 15/03/2026
Chân dung 'Chủ tịch' Nguyễn Băng Thảo SN 1990 của 'Tập đoàn công nghệ triệu đô' lừa đảo 42.000 người

Chân dung 'Chủ tịch' Nguyễn Băng Thảo SN 1990 của 'Tập đoàn công nghệ triệu đô' lừa đảo 42.000 người

11:24 , 15/03/2026
Hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, TPHCM đi bầu cử

Hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, TPHCM đi bầu cử

09:14 , 15/03/2026
TPHCM ngập tràn không khí “Ngày hội non sông”

TPHCM ngập tràn không khí “Ngày hội non sông”

08:59 , 15/03/2026

