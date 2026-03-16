Khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương và 8 đối tượng trong đường dây 6.000 tỷ đồng

16-03-2026 - 07:45 AM | Xã hội

Công an xác định, các đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/3 cho biết, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Đến ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình điều tra ban đầu xác định có 4 nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy.

Các đối tượng được xác định đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương - Ảnh: Công an Đồng Nai

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693 480 187 để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

