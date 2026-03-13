Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố Bàn Văn Huấn - người túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3

13-03-2026 - 18:12 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn.

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Như đã thông tin, khoảng 07h00’ ngày 08/3/2026, đối tượng Bàn Văn Huấn, sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang cùng với chị H.A.T, sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng (có quan hệ tình cảm nam nữ) đi xe taxi Grab từ nơi ở của H.A.T đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng, sau đó đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng đến nhà người quen.

Khởi tố Bàn Văn Huấn - người túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3- Ảnh 1.

Ảnh: CA Hải Phòng

Khởi tố Bàn Văn Huấn - người túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3- Ảnh 2.

Ảnh: CA Hải Phòng

Đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, đối tượng Bàn Văn Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn nên đối tượng Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên bến phà Giải.

