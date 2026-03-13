Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đắc Kỷ đã bị bắt

13-03-2026 - 15:35 PM | Xã hội

Qua truy xét, Công an TP.HCM đã bắt giữ được cô gái bị truy nã với biệt danh Na Đắc Kỷ liên quan vụ hỗn chiến trước quán karaoke ở TP.HCM.

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ được đối tượng truy nã Phạm Thùy Trang Đài (tức Na Đắc Kỷ, SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa).

Bị can Phạm Thùy Trang Đài trước đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, 29/4/2021, Đài cùng nhóm bạn đi ăn ốc ở đường Hồ Văn Long. Trong lúc ăn uống, một cô gái trong nhóm tên V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.

Sau đó, L. rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh “giải quyết mâu thuẫn” và được cả nhóm đồng ý. Khi tới trước quán, nhóm thấy Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn. L.và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh. Thấy bạn bị đánh, Huy vào can ngăn thì bị Na Đắc Kỷ cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến. Người dân căn ngăn và hô hoán thì nhóm Na Đắc Kỷ mới bỏ đi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Kết quả giám định xác định Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với Na Đắc Kỷ về tội “Cố ý gây thương tích”. Do người này bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã. Qua truy xét, mới đây công an đã bắt được Na Đắc Kỷ khi đang lẩn trốn.


Theo Minh Tuệ

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau Nổi bật

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào? Nổi bật

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID

15:09 , 13/03/2026
Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

14:57 , 13/03/2026
"Thần y" dỏm "Hoàng Minh Đường" từng bị xử phạt 82 triệu đồng

"Thần y" dỏm "Hoàng Minh Đường" từng bị xử phạt 82 triệu đồng

13:51 , 13/03/2026
Clip gây bức xúc: Tài xế Range Rover xuống xe chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Clip gây bức xúc: Tài xế Range Rover xuống xe chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

13:32 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên