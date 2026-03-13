Đắc Kỷ đã bị bắt

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ được đối tượng truy nã Phạm Thùy Trang Đài (tức Na Đắc Kỷ, SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa).

Bị can Phạm Thùy Trang Đài trước đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, 29/4/2021, Đài cùng nhóm bạn đi ăn ốc ở đường Hồ Văn Long. Trong lúc ăn uống, một cô gái trong nhóm tên V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.

Sau đó, L. rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh “giải quyết mâu thuẫn” và được cả nhóm đồng ý. Khi tới trước quán, nhóm thấy Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn. L.và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh. Thấy bạn bị đánh, Huy vào can ngăn thì bị Na Đắc Kỷ cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến. Người dân căn ngăn và hô hoán thì nhóm Na Đắc Kỷ mới bỏ đi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Kết quả giám định xác định Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với Na Đắc Kỷ về tội “Cố ý gây thương tích”. Do người này bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã. Qua truy xét, mới đây công an đã bắt được Na Đắc Kỷ khi đang lẩn trốn.



