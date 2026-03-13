Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip gây bức xúc: Tài xế Range Rover xuống xe chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

13-03-2026 - 13:32 PM | Xã hội

Tài xế Range Rover bị xe máy chắn lối trong ngõ nhỏ ở Hà Nội đã xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng 2 bánh xe máy, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. Sự việc đang được Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) xác minh, xử lý.

Tối 12/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động của tài xế ô tô khi bị xe máy dựng chắn đường đi trong ngõ nhỏ khiến nhiều người xôn xao.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi chiếc ô tô hiệu nhãn hiệu Range Rover di chuyển vào trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội thì phía bên trái có một chiếc xe máy hiệu SH đang dựng sát bên phải đường ngay trước cửa nhà dân.

Có lẽ chiếc xe máy đã cản trở việc di chuyển của ô tô nên ngay sau đó một nam thanh niên từ bên trong nhà chạy ra đã hỗ trợ dắt xe sát vào sát tường nhà.

Thanh niên vừa dắt xe vừa nói, "xe khóa cổ rồi anh ạ. Này được chưa anh", đồng thời cố nhích đuôi xe sát vào trong để không gây cản trở giao thông. Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy, sau đó thản nhiên lên xe.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Phần lớn ý kiến cho rằng hành động của tài xế ô tô là quá nóng nảy và thiếu kiềm chế, đặc biệt khi một nam thanh niên đã chủ động chạy ra dắt xe gọn vào sát tường để nhường đường.

Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng việc dựng xe máy trong ngõ nhỏ có thể gây cản trở cho các phương tiện khác, tuy nhiên cách giải quyết bằng việc dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe là hành động thiếu văn minh, dễ dẫn đến mâu thuẫn và có thể vi phạm pháp luật.

Hiện đoạn clip vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người mong rằng sự việc sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Dân Trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh về một vụ việc người lái xe Range Rover có hành vi dừng xe giữa đường, xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe chiếc Honda SH đang đỗ ven đường.

"Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh của người dân về sự việc trên ứng dụng VNeTraffic. Chúng tôi đang giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý nghiêm vụ việc", vị đại diện Cục CSGT nói.

