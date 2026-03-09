Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục CSGT nêu rõ 3 việc bắt buộc phải làm khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc

09-03-2026 - 09:15 AM | Xã hội

Một trong những việc bắt buộc khi dừng đỗ trên cao tốc là các tài xế phải đặt thiết bị cảnh báo (biển tam giác, chóp nón phản quang…) theo khoảng cách an toàn.

Cục CSGT cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù đã được khuyến cáo nhiều lần, tuy nhiên một số lái xe vẫn còn chủ quan, thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn khi buộc phải dừng xe trên cao tốc.

Khi nào được dừng xe trên cao tốc?

Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe trong các trường hợp khẩn cấp như:

Xe bị sự cố kỹ thuật (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu…);

Xảy ra va chạm, tai nạn giao thông;

Người trên xe gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe... (các tình huống bất khả kháng).

3 việc bắt buộc phải làm khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc

Nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát mép phải của đường.

Bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo (biển tam giác, chóp nón phản quang…) phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m.

Tất cả người trên xe phải rời khỏi phương tiện và đứng ngoài hộ lan phía bên phải đường; tuyệt đối không đứng trên mặt đường hoặc phía sau xe để báo hiệu.

Đồng thời, liên hệ ngay lực lượng CSGT qua số 1900 8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ kịp thời.

Riêng về vấn đề đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe, tài xế phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi gặp sự cố trên cao tốc. Nếu vi phạm, tài xế có thể bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Nguyên Phát

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Nguyên Phát Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam "bác sĩ tâm linh" Đỗ Hoàng Long SN 1997

Ra lệnh bắt tạm giam "bác sĩ tâm linh" Đỗ Hoàng Long SN 1997

08:05 , 09/03/2026
Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ chiều tối nay

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ chiều tối nay

07:22 , 09/03/2026
Người đàn ông giận vợ đấm tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng: Nạn nhân còn điều băn khoăn

Người đàn ông giận vợ đấm tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng: Nạn nhân còn điều băn khoăn

07:04 , 09/03/2026
Sập trần kho KCN Sóng Thần khiến 4 người thương vong

Sập trần kho KCN Sóng Thần khiến 4 người thương vong

22:30 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên